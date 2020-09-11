В Армении улучшается конкурентная среда для иностранных инвестиций: Госдепартамент США

Госдепартамент США опубликовал обширное сообщение-доклад об инвестиционной среде Армении, в котором, в частности, отмечается, что прогресс в борьбе с коррупцией и улучшения в некоторых сферах после революции повысили привлекательность Армении в качестве инвестиционной цели. Для иностранных инвестиций в Армении улучшается конкурентная среда, хотя инвесторы все еще указывают на ряд препятствий. Из опубликованного доклада «Арменпресс» выделил некоторые важные акценты.

За последние несколько лет Армения в международных индексах, которые оценивают бизнес-среду и инвестиционную среду страны, получала весьма солидные рейтинги. В Армении есть значительные инвестиции США. Инвесторы США в числе прочих вошли или приобрели активы в банковской, энергетической, фармацевтической, информационной и горнодобывающей сферах Армении. Армения представляет для инвесторов различные возможности, и законодательное поле страны и политика правительства преследуют цель привлечь инвестиции, однако среда не лишена вызовов. Препятствиями являются, например, небольшой рынок Армении, относительная географическая изоляция в связи с закрытыми границами с Турцией и Азербайджаном, слабые стороны верховенства закона и судебной системы и наследие коррупции”, - отмечается в докладе.

Госдепартамент США напомнил, что в апреле - мае 2018 года в Армении произошла резкая смена правительства. “Состоявшиеся в декабре 2018 года парламентские выборы привели к выходу из власти многих парламентариев, которые, как известно, имели в Армении значительный бизнес и владели большими частями в крупных секторах экономики. В рамках усилий по ликвидации системной коррупции ведется антикоррупционная кампания. В целом, конкурентная среда в Армении улучшается, но некоторые бизнесы сообщают, что в судебных, налоговых, таможенных, здравоохранительных, образовательных, военных и правоохранительных органах необходимы большие реформы для увеличения этих достижений. Несмотря на прогресс в борьбе с коррупцией и улучшения в некоторых сферах, которые повышают привлекательность Армении в качестве инвестиционной цели, инвесторы утверждают, что многие опасения все еще остаются и должны быть решены для обеспечения прозрачной, справедливой и предсказуемой бизнес среды. Инвестиционный спор в сфере горной промышленности страны привлек большое международное внимание и уже несколько лет остается неразрешенным”, - говорится в тексте, подразумевая ситуацию вокруг Амулсара.

Отмечается, что правительство Армении официально приветствует иностранные инвестиции. Инвестиционная и торговая политика Армении относительно открыты. Иностранные компании в рамках законов удостаиваются того же отношения, что и армянские. Армения имеет сильный человеческий капитал и хорошо образованное население, в частности, в области науки, технологий, инженерии и математики, которые делают значительные вклады в сфере высоких технологий и информационных технологий. Многие международные компании основали в Армении филиалы или дочерние предприятия, пользуясь услугами квалифицированных специалистов страны и позициями в рамках Евразийского экономического союза”, - говорится в докладе.

После смены власти был раскрыт ряд громких дел в рамках усилий по ликвидации системной коррупции. “Эти развития служат улучшению инвестиционной среды и конкурентной среды Армении, хотя борьба с коррупцией должна институционализироваться и в долгосрочном разрезе, особенно в важных сферах, таких как судебная система, налоговые и таможенные операции, здравоохранение, образование, военная и правоохранительная сферы. Иностранные инвесторы все еще обеспокоены ситуацией с верховенством закона и равным отношением. Американские компании также сообщили, что инвестиционная среда загрязнена тем, что не применяются права на интеллектуальную собственность. Есть опасения по поводу отсутствия независимой и сильной судебной системы, что подрывает заверения правительства в равном отношении и прозрачности”, - говорится в докладе.

Инвесторы видят определенные препятствия в Армении.

“Для стимулирования конкуренции правительство Армении использует прозрачную политику и законы. Есть сообщения, что новое правительство Армении следит за более последовательным выполнением этих законов и политики, пытаясь улучшить конкуренцию на рынке и устранить неформальные препятствия для выхода на рынок, особенно для малых и средних предприятий. Законодательство Армении о защите конкуренции улучшилось с четкими определениями и новыми внедренными концепциями, такими как манипулирование ценами, применение штрафов как процент дохода и штрафы государственных чиновников. Тем не менее, для обеспечения равных условий компании считают, что усилий Государственной комиссии по защите экономической конкуренции недостаточно. Они отмечают, что необходимы улучшения и в других государственных учреждениях и органах, которые поддерживают конкуренцию, такие как суды, налоги и пошлины, государственные закупки и правоохранительные органы”, - говорится в докладе.

Отмечается также, что согласно многочисленным исследованиям на местных рынках продолжается нехватка конкурентоспособности. Банковский контроль относительно хорошо развит и в основном соответствует основным принципам Базеля.

Бизнесы, однако, склонны считать, что многие суды Армении имеют низкий уровень эффективности, независимости и профессионализма, что стимулирует необходимость усиления судебной системы.

Подготовила Анна Григорян