ЕБР объявил конкурс на лучшие цифровые решения в борьбе с COVID-19

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития объявил конкурс на лучшие цифровые решения в борьбе с распространением COVID-19, направленные на устранение негативных последствий, вызванных пандемией в Евразийской экономической зоне. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

Подробности конкурса представлены на сайте: https://eabr.org /. Для заполнения заявок до 4 октября 2020 года необходимо перейти по следующей ссылке

В тендере, объявленном Фондом цифровых инициатив, могут принять участие те компании или специалисты из стран-членов Евразийского банка развития (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), которые осуществляют деятельность в области цифровых трансформаций.

Представленные цифровые решения (технологии, инновации, приложения телефона и т.д.) могут относиться к различным отраслям экономики: здравоохранение, логистика, транспорт, финансовые технологии, телекоммуникации, образование, проведение культурных и массовых мероприятий и т.д. Важно, чтобы представленные решения имели возможность стать масштабными и применяться на территории всего Евразийского экономического союза.

Победившие в результате конкурса компании для реализации предложенных программ получат финансирование от Фонда цифровых инициатив ЕБР.