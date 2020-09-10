Армения примет участие в совместных военных учениях с Россией, Китаем, Ираном и с другими странами

Танковые и мотострелковые подразделения ВС Армении вместе с ВС России, Китая, Беларуси, Ирана, Мьянмы, Пакистана и других стран примут участие в совместных учениях “Кавказ-2020”. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Армения примет участие в учениях “Кавказ-2020”. В учениях примут участие танковые и мотострелковые подразделения ВС Армении”, - представила Шушан Степанян.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что не примет участия в учениях, которые пройдут в России с 21 по 26 сентября. В учениях из-за эпидемии COVID-19 не будет участвовать и Индия.

Шушан Степанян добавила, что в октябре в рамках ОДКБ в Армении пройдут командно-штабные учения “Взаимодействие-2020” и “Поиск-2020”, которые являются взаимосвязанными плановыми мероприятиями.

Норайр Шогикян