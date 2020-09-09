Армянские и эмиратские специалисты сферы образования обсудили перспективы сотрудничества

В рамках укрепления связей между Республикой Армения и ОАЭ в академической, научно-исследовательской, переподготовке и культурной сфере по инициативе посольства ОАЭ в Армении состоялась видеоконференция, в которой приняли участие временная поверенная посольства ОАЭ в Армении Ахлам Аль Салами, начальник управления международных отношений правительства Шаржи Али бн Рашид Аль Махян, ректор Университета аль-Касимия Рашад Салим, декан факультета литературы и гуманитарных наук того же университета доктор Хасан аль Малах, ответственный отдела арабского языка доктор Мухаммад аль Шейх. Об этом Арменпресс сообщили в посольстве ОАЭ в Армении.

С армянской стороны во встрече приняли участие проректор ЕГУ по международному сотрудничеству и связям с общественностью Артур Исраелян и заведующий кафедры арабистики ЕГУ Айк Кочарян.

Встреча состоялась по итогам визита в Армению делегации Управления государственных отношений эмирата Шарджи в июне 2019 года, в ходе которого на встрече с министром образования и науки Армении Араиком Арутюняном были обсуждены вопросы, касающиеся программ обмена студентами и переподготовки преподавателей.

В начале встречи временный поверенный посольства ОАЭ в Республике Армения Ахлам Аль Салами, приветствуя участников, подчеркнула значение эмиратско-армянских отношений, которые в последнее время ощутимо развиваются во всех сферах, добавив, что посольство стремится развивать сотрудничество в сфере образования, науки и культуры. Говоря о сотрудничестве с факультетом востоковедения ЕГУ, г-жа Аль Салами отметила открытие эмиратской аудитории на факультете, проведение ряда лекций, а также организацию визитов армянских студентов в Эмираты в течение двух лет.

Стороны договорились об организации курсов для армянских студентов в языковом центре Университета аль-Касимия, а на факультетах литературы, истории, Корана и исламоведения университета организовать переподготовку преподавателей. Кроме того, стороны договорились и об организации в ближайшее время совместных конференций и форумов.

В ходе встречи ректор Университета аль Касимия Рашад Салим представил идею основания университета, а также предоставление неограниченной помощи от члена Верховного совета ОАЭ, правителя Шаржи для обеспечения бесплатного обучения студентов в университете. В своей речи ректор отметил, что в этом году можно организовать дистанционное обучение для армянских студентов, а в ближайшие годы и в Университете аль-Касимия.

В свою очередь проректор ЕГУ по международному сотрудничеству и связям с общественностью Артур Исраелян представил историю университета и сотрудничество с различными зарубежными университетами, отметив, что университет в настоящее время нуждается в специалисте по Эмиратам. Начальник управления международных отношений правительства Шаржи Али бн Рашид Аль Махян высоко оценил дружественные связи между эмиратом Шаржи и Арменией, подчеркнув готовность развивать сотрудничество с армянской стороной во всех сферах.