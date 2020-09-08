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Наследие Мазаловой оставило большой след в вопросе объективного освещения арцахской проблемы:Пашинян

Наследие Мазаловой оставило большой след в вопросе объективного освещения арцахской проблемы:Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной чешского юриста и журналистки Даны Мазаловой. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр написал на своей странице в Twitter:

«С глубокой скорбью узнал о кончине чешского адвоката и журналистки Даны Мазаловой. После землетрясения 1988 года она была вовлечена в проармянскую деятельность, и ее богатое документальное наследие оставило большой след в беспристрастном освещении арцахской проблемы».

4 сентября 2020 года в Пражской Винохрадской больнице в возрасте 66 лет скончалась Дана Мазалова.

Дана родилась 18 ноября 1954 года в чешском городе Опатов, где и окончила среднюю школу и гимназию. Высшее юридическое образование она получил на юридическом факультете Каролинского университета Праги. Затем она приступила к активной журналистской деятельности, работала в изданиях “Млада фронта”, “Рефлекс”. В начале 1990-х в качестве собственного корреспондента Чешского телевидения Дана Мазалова работала в Москве, откуда и отправилась в Армению и в Нагорный Карабах, освещая будни независимой Армении и Арцахскую проблему.

В дни декабрьского землетрясения 1988 года она вместе с группой чешских и армянских активистов организовала гуманитарную помощь Армении, написала сценарий документального фильма “Страна под Араратом”, который прошел с большим успехом в чешском телеэфире. Совместно с клубом “Армения” она организовала отдых в Чехии 80 детей, оставшихся сиротами после землетрясения.

Дана имела активную роль в освещении проблемы Арцаха в чешской прессе и на телевидении. Ее известное интервью с экс-президентом Азербайджана Муталибовым до сих пор остается основным фактическим подтверждением того факта, что трагедию в Ходжалу организовал народный фронт Азербайджана.

Дана всегда и везде защищала справедливую борьбу армянского народа, будь то в Парламенте Чехии или в Европарламенте в Брюсселе. Представляла множество интервью и в чешской прессе,  и в Европейском журнале “Орер, и в СМИ Армении и диаспоры.

Дана Мазалова активно поддерживала и “Ай Дат”, неоднократно выступала на различных мероприятиях в Чехии, призывая парламент Чехии признать Геноцид армян.

Армения высоко оценила помощь Даны Мазаловой, оказанную в 2018 году, в дни Спитакского землетрясения. Она награждена юбилейной медалью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения. Дана чешскими СМИ была удостоена звания “Лучший журналист”.


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