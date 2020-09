Наследие Мазаловой оставило большой след в вопросе объективного освещения арцахской проблемы:Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной чешского юриста и журналистки Даны Мазаловой. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр написал на своей странице в Twitter:

«С глубокой скорбью узнал о кончине чешского адвоката и журналистки Даны Мазаловой. После землетрясения 1988 года она была вовлечена в проармянскую деятельность, и ее богатое документальное наследие оставило большой след в беспристрастном освещении арцахской проблемы».

I was deeply saddened to learn of the passing of well-known Czech lawyer and journalist .Dana Mazalova. She had been involved in pro-Armenian activities since 1988 earthquake, and her rich documentary legacy has left a great mark on the impartial coverage of the Artsakh issue.