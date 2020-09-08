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В Индонезии нарушителей масочного режима укладывали в гробы

В Индонезии нарушителей масочного режима укладывали в гробы

Власти и волонтеры в некоторых провинциях Индонезии в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса применяют "инновационные" методы наказания нарушителей масочного режима, помещая их в катафалки и бутафорские гробы, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В городе Проболинго в провинции Восточная Ява нарушителям предлагают посидеть в автомобиле-катафалке, в котором вместе с ними находятся пустой гроб для перевозки тел погибших от COVID-19, и представитель органов полиции или эпидемиологического контроля. Представитель властей читает нарушителю лекцию о масштабах пандемии и правилах эпидемиологической безопасности, а также предлагает нарушителю оценить собственные противоправные действия, сообщает газета.

Такому наказанию, в частности, подверглись около 50 торговцев на рынке Maron Market, которых внезапная проверка застала без масок. Маски выдавались им представителями властей бесплатно перед посадкой в катафалк, говорится в сообщении.

Помимо сидения в катафалке некоторые торговцы были также наказаны лишением права торговли на неделю, лишением идентификационной карточки гражданина Индонезии на три месяца и работами по уборке рынка и очистке канализационных траншей, сообщает газета.


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