Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Андорры

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил премьер-министру Андорры Чавьеру Эспоту Саморе поздравительное послание по случаю Национального праздника страны. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра, в послании, в частности, говорится:

“От всего сердца поздравляю Вас и народ Андорры с национальным праздником Княжества Андорра - Днем Девы Меричели.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам плодотворной трудовой деятельности и новых успехов, а дружественному народу Андорры - мира и благоденствия”.