Три человека умерли от отравления алкоголем, у 3 пациентов развилась слепота

С 31 августа по 5 сентября в Армении зарегистрировано 46 случаев отравления алкоголем (метанолом), 17 из которых закончились летальным исходом, а 16 пациентов выписаны после оказания медицинской помощи. Таким образом, зарегистрировано 3 новых случая смерти от отравления алкоголем.

29 случаев алкогольного отравления зарегистрировано в Армавирской области, 9 – со смертельным исходом, 15 - в Ереване (7 - со смертельным исходом), 2 - в Котайкской области (1 - со смертельным исходом).

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения РА, в настоящее время 13 пациентов проходят лечение от алкогольного отравления в различных медицинских центрах республики. У пациентов отмечены неврологические симптомы (тошнота, помутнение сознания, головокружение), коматозное состояние наблюдались у 3 пациентов, слепота появилась у 3 пациентов. Все эти симптомы типичны для отравления метанолом.

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние только 1 из них, остальные продолжают оставаться в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

В связи с недавними случаями алкогольного отравления в стране, вызванного употреблением алкогольных напитков нефабричного производства, Минздрав РА призывает воздержаться от употребления аналогичных продуктов неизвестного происхождения, «домашнего приготовления», или спирта без маркировки, купленных в магазинах, в аптеках.

Симптомы острого отравления этиловым спиртом вызывают раздражительность, тошноту, рвоту, боль в животе, головную боль, головокружение, тошноту, диплопию, низкую концентрацию внимания, дисбаланс, сонливость, атаксию, кому, судороги, одышку, одышку, одышку, гипогликемию.

В случае употребления метилового спирта, в зависимости от количества токсичных веществ, симптомы отравления могут проявиться от нескольких часов до 1-2 дней. Основные симптомы: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, боль в мышцах, суставах, животе, головокружение, сонливость, головокружение, специфическое влияние на зрение - вплоть до слепоты, высокий уровень гемоглобина в крови, высокий уровень красных кровяных телец в моче.

При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.