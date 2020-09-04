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Первая в истории рынка ценных бумаг Армении торговля корпоративными евробондами

Первая в истории рынка ценных бумаг Армении торговля корпоративными евробондами

Впервые на регулируемом рынке ценных бумаг Армении на торговой площадке корпоративных облигаций Армянской фондовой биржи состоялась торговая сделка. Объем сделки - 600 000 долларов США.

Как сообщили «Арменпресс» Армянской фондовой бирже, еврооблигации ЗАО “Ардшинбанк” (XS2080321198), были эмитированы на рынке международного капитала “Дилижан Файненс Б.В.”.

Еврооблигации на общую сумму в 300 миллионов долларов США имеют 5-летний срок погашения и 6,5% годовой купонной доходности. Минимальный лот покупки ценной бумаги составляет 200 000 долларов.


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