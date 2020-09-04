Заразившегося коронавирусом Берлускони госпитализировали

Заразившийся ранее коронавирусом бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в одну из больниц Милана для проведения обследования. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу итальянский телеканал Rainews24.

Лидер партии "Вперед, Италия" находится в госпитале San Raffaele в качестве меры предосторожности после появления ряда симптомов, однако его медицинское состояние не вызывает беспокойства, отмечает телеканал.

В четверг Берлускони, обращаясь по телефону к участниками предвыборной манифестации своей партии, сообщил, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли. В среду о заражении Берлускони коронавирусом объявил его личный врач и профессор San Raffaele Альберто Дзангрилло. При этом он заявлял, что политик страдает бессимптомной формой заболевания.

Тест на COVID-19, который в среду вечером сделала в госпитале San Raffaele Фашина, также дал положительный результат. По информации местных СМИ, у двоих детей Берлускони от второго брака – Луиджи и Барбары на днях также было выявлено заражение коронавирусом. Они находятся на изоляции на вилле на Сардинии. Сам патриарх итальянской политики намерен провести период болезни в своей резиденции в Аркоре под Миланом.