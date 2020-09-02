Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

Президент Республики Армения Армен Саркисян 2 сентября провел телефонный разговор с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян вновь поздравил Араика Арутюняна и всех арцахцев с 29-летием провозглашения независимости Арцаха, пожелал мира, благополучия и непоколебимой веры в будущее.