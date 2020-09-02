Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с президентом Арцаха Араиком Арутюняном
15:21, 2 Сентябрь, 2020
Президент Республики Армения Армен Саркисян 2 сентября провел телефонный разговор с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.
Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян вновь поздравил Араика Арутюняна и всех арцахцев с 29-летием провозглашения независимости Арцаха, пожелал мира, благополучия и непоколебимой веры в будущее.
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