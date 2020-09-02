Арарат Мирзоян на мемориальном комплексе Братское кладбище Степанакерта воздал дань уважения
13:02, 2 Сентябрь, 2020
2 сентября председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян, находящийся в Степанакерте с визитом в связи с Днем независимости Республики Арцах, в сопровождении группы депутатов посетил мемориальный комплекс Братское кладбище Степанакерта.
Как сообщили Арменпресс в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, присутствующие дали дань памяти соотечественников, погибших при защите Родины, и возложили цветы к их могилам.
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