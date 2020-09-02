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Арарат Мирзоян на мемориальном комплексе Братское кладбище Степанакерта воздал дань уважения

Арарат Мирзоян на мемориальном комплексе Братское кладбище Степанакерта воздал дань уважения

2 сентября председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян, находящийся в Степанакерте с визитом в связи с Днем независимости Республики Арцах, в сопровождении группы депутатов посетил мемориальный комплекс Братское кладбище Степанакерта.

Как сообщили Арменпресс в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, присутствующие дали дань памяти соотечественников, погибших при защите Родины, и возложили цветы к их могилам.


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