Арарат Мирзоян на мемориальном комплексе Братское кладбище Степанакерта воздал дань уважения

2 сентября председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян, находящийся в Степанакерте с визитом в связи с Днем независимости Республики Арцах, в сопровождении группы депутатов посетил мемориальный комплекс Братское кладбище Степанакерта.

Как сообщили Арменпресс в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, присутствующие дали дань памяти соотечественников, погибших при защите Родины, и возложили цветы к их могилам.