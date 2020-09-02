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Мэрия Еревана отремонтирует театры Мгера Мкртчяна и Юного зрителя

Мэрия Еревана отремонтирует театры Мгера Мкртчяна и Юного зрителя

Мэрия Еревана направит 150 млн драмов на переоснащение и ремонт театров Юного зрителя и им. Мгера Мкртчяна.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Айк Марутян.

Около 80% суммы из бюджета этого года, предназначенной на празднование “Эребуни-Ереван”, - 150 млн драмов, мы направим на переоснащение и ремонт двух театров. Театр им. Мгера Мкртчяна и Театр юного зрителя давно нуждаются в ремонте”, - написал Марутян.

Мэр добавил, что он посетил и Драматический театр им. Г. Капланяна, который уже отремонтирован и переоснащен новейшей световой и звуковой техникой, и скоро возобновит свою деятельность.


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