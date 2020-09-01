Время в Ереване: 11:07:36,   1 Сентябрь

В День знаний представители МО РФ в школах в Армении провели Урок мужества

В День знаний представители МО РФ в школах в Армении провели Урок мужества

В школах Министерства обороны Российской Федерации в Армении прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Южного военного округа, в мероприятиях приняли участие представители командования российской военной базы Южного военного округа, военного образования военных, областных и городских администраций МО РФ, а также ученики, учителя и родители.

Командующий военной базой Южного военного округа полковник Николай Мартынюк передал первоклассникам символический ключ к знаниям, затем прозвучал первый звонок, с которым начался новый учебный год.

По традиции, школьники возложили цветы к бюстам героев, установленных на Аллее Героев военной базы.

В актовом зале офицеры и педагоги военной базы провели Урок мужества для школьников и рассказали о подвигах выдающихся командиров и солдат, погибших при исполнении своих обязанностей.

В День знаний школы Министерства обороны России в Армении открыли свои двери перед 70 новыми учениками, 15 из которых успешно сдали приемные тесты и доказали, что достойны почетного звания “Воин молодой армии”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации