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4 сентября Национальное собрание созывает внеочередную сессию

4 сентября Национальное собрание созывает внеочередную сессию

4 сентября Национальное собрание Республики Армения по инициативе правительства созывает внеочередную сессию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Парламента.

“Решением председателя Национального собрания Республики Армения Арарата Мирзояна, согласно ст. 100 Конституции Республики Армения и ст. 44 Конституционного закона “Регламент Национального собрания”, по инициативе правительства 4 сентября, в 11:00 часов, созывается внеочередная сессия НС по повестке дня инициатора”, - говорится в публикации.

Повестка дня внеочередной сессии на сайте парламента пока не доступна.


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