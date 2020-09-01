В Армавире 11 человек скончались от отравления алкоголем неизвестного происхождения. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“В ночь с 31 августа по 1 сентября было получено сообщение, что по предварительным данным с подозрением на отравление в медицинский центр Армавира с диагнозом “алкогольная интоксикация” были доставлены 10 человек.

Трое скончались в самой больнице Армавира. 4 человека были доставлены в Республиканский медицинский центр “Армения”, где они скончались, 1 - в реанимационное отделение Медицинского центра “Эребуни”.

Состояние здоровья двух пострадавших, доставленных из медцентра Армавира в МЦ “Армения”, врачи оценивают как тяжелое. Они находятся в реанимационном отделении, проводятся все необходимые лечебные мероприятия.

В медцентр “Армения” с теми же симптомами обратился еще один житель Армавирской области, однако он отказался от медицинской помощи и был выписан.

Кроме того, в МЦ “Армения” с теми же симптомами обратились четверо граждан из Еревана, которые также скончались.

Фактически, на данный момент зарегистрировано 11 смертей от алкогольной интоксикации”, - написала Никогосян.

Пресс-секретарь Минздрава отметила, что по подозрению в отравлении еще один пациент находится в реанимационном отделении клинической больницы N1 Гераци.

“Отметим, что данные предварительные, проводятся эпидемиологические исследования. О результатах и состоянии здоровья пострадавших будет предоставлена дополнительная информация”, - написала Никогосян.

В армавирском областном следственном управлении Следственного комитета Армении сообщили, что ведется следствие для выяснения всех обстоятельств отравления 5 жителей города Армавир.

31 августа 2020 г. из МЦ Армавира поступило сообщение о том, что на машине скорой помощи с диагнозом алкогольное отравление в тяжелом состоянии были доставлены 5 жителей улиц Лермонтов, Шираза и Баграмяна города Армавир. Выяснилось, что они приобрели алкогольный напиток неизвестного происхождения, не соответствующий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вследствие употребления которого они отравились.

По данному факту в Следственном управлении Армавирской области Следственного комитета Республики Армения возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 279 УК Республики Армения (выпуск или сбыт товаров, не соответствующих требованиям безопасности, выполнение работ или оказание услуг).

В ходе предварительного следствия был проведен ряд следственных действий: осмотр места происшествия, были обнаружены и изъяты емкости с жидкостью, по запаху похожие на алкоголь. Согласно заявлениям отравившихся, они использовали именно эту жидкость.

Проводятся следственные и процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента, обеспечения объективного, полного и всестороннего расследования.