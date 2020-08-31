Саперы гуманитарной миссии Армении в Сирии в августе разминировали территорию в 33 143 кв/м

Саперы 5-й группы гуманитарной миссии Армении в Сирийской Арабской Республике в августе разминировали 33 143 квадратных метра заминированной территории.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Центре гуманитарного разминирования и экспертизы.

В августе был обнаружены следующие боеприпасы: 2 касетные бомбы ШОАБ, неразорванный снаряд 13 120 мм, неразорванный снаряд 3 82-мм, авиационная бомба 14 ОА-2,5 РTM, 5 самодельных взрывных устройства, 9 противотанковых ТМ-62П и ряд других.

Врачи 5-й группы гуманитарной миссии в условиях эпидемических ограничений оказали медицинскую помощь 1 856 пациентам, с начала деятельности миссии - 17 341 пациентам.

29 августа 5-я медицинская группа гуманитарной группы за профессиональную работу была награждена благодарственными грамотами ответственного министра здравоохранения провинции Алеппо доктора Зиада Аджтахи и руководителя Армянской евангелистской общины Сирии, преподобного Арутюна Селимяна.

На месте постоянной дислокации гуманитарной группы ежедневно ведутся работы по предотвращению распространения эпидемии и обеззараживанию территории. Несмотря на ряд ограничений и проблем в Алеппо, гуманитарная группа продолжает осуществлять свою миссию.

С первого дня деятельности миссии было разминировано 238 230 квадратных метров территории.