Корабль ВМС США вновь прошел через Тайваньский пролив

Американский эсминец пересек Тайваньский пролив. Как сообщило в понедельник тайваньское Центральное информационное агентство со ссылкой на оборонное ведомство острова, это второй за последние две недели случай прохода корабля ВМС США через пролив.

Эсминец, название которого не уточняется, проследовал по нему с севера на юг и продолжил движение в южном направлении. Это девятое пересечение пролива кораблями ВМС США с начала года. Минобороны КНР пока не прокомментировало данную ситуацию, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

18 августа ракетный эсминец Mustin (DDG-89) прошел через Тайваньский пролив в ходе совместных маневров с ВМС Японии в Южно-Китайском море.

Корабли ВМС США периодически проходят через Тайваньский пролив, американская сторона утверждает, что это плановые мероприятия, которые осуществляются "в соответствии с международным правом". Пекин осуждает подобные действия, считая их провокационными.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.