AFScore — приложение об армянском футболе

Приложение AFScore об армянском футболе уже доступно в Интернете.

В приложении подробно представлена статистика игр «VBET Armenia Premier League», доступна информация об играх, стартовые составы матчей, турнирная таблица (также онлайн). Через приложение пользователи смогут сразу быть в курсе всего, что происходит во время матчей «VBET Armenia Premier League».

Как передает Арменпресс, в приложении AFScore пользователи также найдут новости с сайтов армянского футбола. Не остался в стороне и чемпионат «Первой группы Армении», в приложении также можно найти информацию о матчах и турнирную таблицу. В приложении AFScore также будет представлена информация о матчах с участием сборной Армении и выступлениях армянских команд в Кубке Европы. Приложение AFScore доступно на армянском, русском и английском языках для Android-устройств. В ближайшее время планируется выпуск приложения AFScore для операционной системы iOS.

Подготовила Варвара Айрапетян