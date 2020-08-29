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AFScore — приложение об армянском футболе

AFScore — приложение об армянском футболе

Приложение  AFScore  об армянском футболе уже доступно в Интернете.

В приложении подробно представлена статистика игр «VBET Armenia Premier League», доступна информация об играх, стартовые составы матчей, турнирная таблица (также онлайн). Через приложение пользователи смогут сразу быть в курсе всего, что происходит во время матчей «VBET Armenia Premier League».

Как  передает Арменпресс, в приложении  AFScore пользователи также найдут новости с сайтов армянского футбола. Не остался в стороне и чемпионат «Первой группы Армении», в приложении также можно найти информацию о матчах и турнирную таблицу. В приложении  AFScore также будет представлена информация о матчах с участием сборной Армении и выступлениях армянских команд в Кубке Европы. Приложение  AFScore  доступно на армянском, русском и английском языках для Android-устройств. В ближайшее время планируется выпуск приложения  AFScore  для операционной системы iOS.

 

 

Подготовила Варвара Айрапетян


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