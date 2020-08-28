Премьер-министр Армении Никол Пашинян вручил Национальному герою, капитану Рубену Санамяну орден “Отечества”. Как сообщает Арменпресс, церемония награждения состоялась в Мемориальном комплексе героической Сардарапатской битвы.

В ходе мероприятия 16 военнослужащих из числа активных участников победоносных боев Тавуша были награждены орденом “Боевой крест” первой степени, 55 военнослужащих - орденом “Боевой крест” второй степени. Некоторые из них получили награды лично, другие на мероприятии не присутствовали, так как были на службе.