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Никол Пашинян вручил Национальному герою, капитану Рубену Санамяну орден “Отечества”

Никол Пашинян вручил Национальному герою, капитану Рубену Санамяну орден “Отечества”

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вручил Национальному герою, капитану Рубену Санамяну орден “Отечества”. Как сообщает Арменпресс, церемония награждения состоялась в Мемориальном комплексе героической Сардарапатской битвы.

В ходе мероприятия 16 военнослужащих из числа активных участников победоносных боев Тавуша были награждены орденом “Боевой крест” первой степени, 55 военнослужащих - орденом “Боевой крест” второй степени. Некоторые из них получили награды лично, другие на мероприятии не присутствовали, так как были на службе.


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