Президент Саркисян высоко оценил деятельность ЮНИСЕФ в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян 26 августа принял новоназначенного представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Армении Марианну Кларк-Хаттинг.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече присутствовала супруга президента Нунэ Саркисян, которая несколько месяцев назад была назначена ЮНИСЕФ чрезвычайным защитником прав детей.

Президент Саркисян высоко оценил работу ЮНИСЕФ по защите прав детей в Армении, уходу за ними и решению здравоохранительных и образовательных проблем.

Г-жа Марианна Кларк-Хаттинг отметила, что рада встрече с чрезвычайным защитником прав детей. Она подтвердила готовность ЮНИСЕФ к тесному сотрудничеству по защите прав детей и обеспечению их благополучия.

Собеседники обменялись мнениями о вызовах и приоритетах в сфере защиты прав детей.

Президент Саркисян выразил готовность максимально поддерживать программы ЮНИСЕФ, одновременно предложив новые совместные инициативы.