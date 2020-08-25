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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские танки и самолеты атаковали объекты военной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой. Как передает Арменпресс, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из Газы на территорию Израиля сегодня, наши танки и самолеты только что нанесли удар по военным постам ХАМАС и подземным объектам в Газе", - говорится в сообщении армии в Twitter.

С начала августа из Газы в сторону Израиля начали запускать воздушные шары с взрывными устройствами. В ответ армия Израиля на протяжении последних двух недель ежедневно наносила удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.


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