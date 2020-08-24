Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК

Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в среду в Следственный комитет Беларуси в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного Координационного совета (КС). Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила в понедельник пресс-служба КС Беларуси.

Алексиевич входит в президиум КС. В понедельник другой член президиума оппозиционного совета, Ольга Ковалькова, сообщила, что Алексиевич пока не участвует в его работе по состоянию здоровья, но с ней есть связь.

"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также добавили, что Алексиевич планирует идти.

Ранее генпрокуратура Беларуси в связи с созданием КС оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Беларуси. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.