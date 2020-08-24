Совет попечителей ЕГУ обсудит процесс конкурсов на должности ректора и директора ИФУ
Совет попечителей Ереванского государственного университета в новом составе на первом заседании обсудит процессы конкурсов на должности ректора и директора Иджеванского филиала университета.
Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе ЕГУ.
В повестку заседания Совета попечителей ЕГУ, которое состоится 25 августа в 11:00, включены три вопроса. Первый вопрос повестки первого заседания Совета попечителей в новом составе - избрание председателя Совета попечителей Фонда “Ереванский государственный университет”, второй вопрос - избрание секретаря.
В ходе третьего вопроса повестки Совет попечителей обсудит процессы конкурсов Фонда “Ереванский государственный университет” на должности ректора и директора Иджеванского филиала Фонда “Ереванский государственный университет”.
30 мая 2019 г. на заседании Совета попечителей Ереванского государственного университета временно исполняющим обязанности ректора ЕГУ был избран академик Гегам Геворкян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен