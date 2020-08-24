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Совет попечителей ЕГУ обсудит процесс конкурсов на должности ректора и директора ИФУ

Совет попечителей ЕГУ обсудит процесс конкурсов на должности ректора и директора ИФУ

Совет попечителей Ереванского государственного университета в новом составе на первом заседании обсудит процессы конкурсов на должности ректора и директора Иджеванского филиала университета.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе ЕГУ.

 В повестку заседания Совета попечителей ЕГУ, которое состоится 25 августа в 11:00, включены три вопроса. Первый вопрос повестки первого заседания Совета попечителей в новом составе - избрание председателя Совета попечителей Фонда “Ереванский государственный университет”, второй вопрос - избрание секретаря.

В ходе третьего вопроса повестки Совет попечителей обсудит процессы конкурсов Фонда “Ереванский государственный университет” на должности ректора и директора Иджеванского филиала Фонда “Ереванский государственный университет”.

 30 мая 2019 г. на заседании Совета попечителей Ереванского государственного университета временно исполняющим обязанности ректора ЕГУ был избран академик Гегам Геворкян.


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