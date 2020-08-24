Началась встреча премьер-министра Никола Пашиняна с фракцией НС “Мой шаг”
12:20, 24 Август, 2020
В офисе партии “Гражданский договор” началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с членами парламентской фракции “Мой шаг”.
Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами руководитель фракции Лилит Макунц отметила, что предварительно определенной повестки встречи нет.
“Это очередная встреча фракции с премьер-министром. Нет предварительно сформированной повестки, повестка будет сформирована на месте”, - сказала Макунц.
Во фракции “Мой шаг”, составляющей в Национальном собрании большинство - 88 депутатов.
Норайр Шогикян
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