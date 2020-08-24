Началась встреча премьер-министра Никола Пашиняна с фракцией НС “Мой шаг”

В офисе партии “Гражданский договор” началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с членами парламентской фракции “Мой шаг”.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами руководитель фракции Лилит Макунц отметила, что предварительно определенной повестки встречи нет.

“Это очередная встреча фракции с премьер-министром. Нет предварительно сформированной повестки, повестка будет сформирована на месте”, - сказала Макунц.

Во фракции “Мой шаг”, составляющей в Национальном собрании большинство - 88 депутатов.

Норайр Шогикян