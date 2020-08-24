США для борьбы с COVID-19 предоставят Армении дополнительное содействие

Правительство Соединенных Штатов Америки посредством Госдепартамента США и Агентства США по международному развитию (USAID) Армении для борьбы с COVID-19 предоставят дополнительное содействие в размере 1 млн 436 000 долларов.

В миссии USAID в Армении «Арменпресс» сообщили, что, в целом, в 2020 году правительство США уже предоставило Армении срочное содействие в размере около 4 млн долларов. Соединенные Штаты предоставляя жизненно необходимое содействие, сотрудничают с правительством Армении, с международными гуманитарными партнерами и другими заинтересованными сторонами, чтобы выявить сферы, нуждающиеся в инвестициях, по приоритету.

Сумма оказываемого содействия в размере 1 миллиона долларов USAID будет направлена в сферы сельского хозяйства и туризма для, чтобы помочь им оправиться от последствий эпидемии и адаптироваться к новым реалиям посткоронавирусного мира.

Дополнительные $ 436 000, предоставляемые Госдепартаментом, будут направлены на оказание содействия мигрантам, которые из-за пандемии не могут вернуться на свое постоянное место жительства. Будет решена проблема их проживания, пропитания и пользования медицинскими и социальными услугами.

В течение прошедших 20 лет Соединенные Штаты предоставили Армении более $ 1,57 млрд, из которых около $ 106 млн - в сферу здравоохранения.