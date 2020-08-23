Празднование «Дня Гюмри» состоится 5 сентября. В этот день откроется ряд культурных центров

Празднование Дня Гюмри в этом году будет отмечаться 5 сентября. В связи с эпидемией масштабные мероприятия будут перенесены на онлайн-платформу.

Как передает Арменпресс, девиз праздник «Гюмри, любовь моя».

Один из рисунков гюмрийского искусствоведа, художника Леона Лачикяна из серии «Гюмри, любовь моя» уже распространяется в Интернете в качестве логотипа.

По случаю праздника Гюмри выступит со следующим уникальным призывом к миру и любви:

«Группа молодых энтузиастов из Гюмри посвящает городу песню. В этой песне мы говорим: «Пусть молчат все пушки мира, чтобы небеса стали домом для людей», - сказала Лилит Товмасян, начальник управления культуры и по делам молодежи мэрии Гюмри, представляя программу. Песню исполнят студенты вокально-эстрадного ансамбля «Дехцаник» («Канареечка»). В целом песня - полноценный подарок городу, так как текст и музыка песни, а также инструменты, запись и запись были сделаны молодыми людьми Гюмри в подарок городу. На песню снято видео.

Концерт Ансамбля народных инструментов и Симфонического оркестра Гюмри будет транслироваться в прямом эфире из крепости Сев берд.

«Самому гостеприимному городу мира хотя и сложно отметить день города без гостей, но Гюмри - колыбель любви, мира и добра, и в этом году мы посылаем миру нашу внутреннюю любовь и доброту», - добавила Лилит Товмасян.

В течение дня будут официально открыты Центральная библиотека, Исторический музей и общественный выставочный зал, расположенные в муниципалитете Гюмри. В этот же день состоится торжественное открытие Школы тяжелой атлетики Юрия Варданяна. После ремонта вновь будет открыта территория мемориала «Мать-Армения».

Арменуи Мхоян