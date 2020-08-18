Шестилетний мальчик из Севана признан победителем Республиканского конкурса поваров

Ученик школы № 6 города Севан, шестилетний Мгер Арутюнян на состоявшемся недавно в Горисе Республиканском кулинарном конкурсе был признан победителем.

Как сообщила «Арменпресс» секретарь администрации общины Севан Армине Гукасян, мать Мгера узнав о конкурсе, сразу же представила заявку на участие в кулинарных курсах, проводимых в Горисе и на последующий конкурс. МГЕР, который был самым младшим участником, сумел удивить и поразить всех и завоевать титул победителя.

Приготовленный им салат и фаршированная рыба были признаны лучшими и удостоились первой премии. Мальчик, представляя свою продукцию, не упустил ни одной мелочи. С трех - четырех лет он проявлял любовь к кухне, вмешиваясь в поварские дела бабушки и мамы, более того, помогал бабушке приготовить гату, а затем перешел на торты, салаты. Через несколько дней после конкурса он уже был гостем известного повара республики, председателя ОО “Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций” Седрака Мамуляна.

Об этом Мамулян написал на своей странице в Facebook: “Недавно у меня в гостях был Мгер Арутюнян из города Севан. Мгеру всего 6 лет, но он уже может самостоятельно приготовить несколько блюд. Мгер мечтает готовить вместе со мной, а моя мечта - передать мой опыт талантливому молодому поколению, в этом плане Мгер еще не подрос, он еще не юноша, но, тем не менее, сбылась и моя мечта, за что спасибо тебе, Мгер”.

Для Мгера все еще впереди, а теперь он собирается принять участие в Фестивале долмы. Со всей своей детской непосредственностью и простотой Мгер представляет свое будущее. Он хочет стать известным поваром и открыть в Севане свой ресторан”, - отметила Армине Гукасян.

Хосров Хлгатян