Молодежь подписавших Севрский договор государств призвали Турцию к репарации
Молодежные политические организации подписавших Севрский договор государств выступили с призывами к Турции возместить армянскому народу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».
По случаю 100-летия подписания Севрского мирного договора Молодежный офис Бюро АРФД инициировал публикацию совместного заявления с молодежными союзами подписавших договор государств, которое представлено ниже:
«Севрский договор - единственный международно-правовой документ, который предусматривает справедливое возмещение ущерба за Геноцид армян. Он был подписан после Первой мировой войны в 1920 году во время Парижской мирной конференции между странами Антанты и Турцией.
На основании резолюции, единогласно принятой на Всемирном собрании Международного союза молодых социалистов (IUSY) в Ереване (2015 г.), осуждающей Геноцид армян в Османской империи,
Мы, социалистические и социал-демократические молодежные организации подписавших Севрский договор стран и государств-преемников, подтверждаем важность Севрского договора и призываем Турцию предпринять шаги по ликвидации последствий Геноцида армян и инициировать процесс восстановления прав армянского народа.
Мы убеждены, что это единственный способ для народов двух стран установить взаимное доверие и мир в регионе.
Заявление подписали следующие молодежные организации:
Бельгия - Молодые социалисты
Бельгия - Движение молодых социалистов
Турция - Молодежная организация Демократической партии народов
Италия - Молодые демократы
Польша - Союз молодых социал-демократов
Хорватия - Хорватская социал-демократическая молодежь
Канада - Новая демократическая молодежь Канады
Армения - Молодежная организация АРФД - Союз молодежи АРФД
Греция - Пангреческое социалистическое движение - ПАСОК
Индия - Партия молодых избирателей
Республика Северная Македония - Социал-демократическая молодежь Македонии
Новая Зеландия - Молодая лейбористская партия Новой Зеландии
Чехия - Молодые социал-демократы
Португалия - Молодые социалисты
Сербия - Молодежь партии свободы и справедливости
Словения - Молодежный форум социал-демократов
Франция - Движение молодых социалистов».
Через два года после окончания Первой мировой войны между правительством Турции и государствами-победителями, включая Армению, 10 августа 1920 года в парижском пригороде Севр был подписан мирный договор, согласно которому территория Республики Армения должна была составлять 160 тыс квадратных километров.
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