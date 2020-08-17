Молодежь подписавших Севрский договор государств призвали Турцию к репарации

Молодежные политические организации подписавших Севрский договор государств выступили с призывами к Турции возместить армянскому народу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».

По случаю 100-летия подписания Севрского мирного договора Молодежный офис Бюро АРФД инициировал публикацию совместного заявления с молодежными союзами подписавших договор государств, которое представлено ниже:

«Севрский договор - единственный международно-правовой документ, который предусматривает справедливое возмещение ущерба за Геноцид армян. Он был подписан после Первой мировой войны в 1920 году во время Парижской мирной конференции между странами Антанты и Турцией.

На основании резолюции, единогласно принятой на Всемирном собрании Международного союза молодых социалистов (IUSY) в Ереване (2015 г.), осуждающей Геноцид армян в Османской империи,

Мы, социалистические и социал-демократические молодежные организации подписавших Севрский договор стран и государств-преемников, подтверждаем важность Севрского договора и призываем Турцию предпринять шаги по ликвидации последствий Геноцида армян и инициировать процесс восстановления прав армянского народа.

Мы убеждены, что это единственный способ для народов двух стран установить взаимное доверие и мир в регионе.

Заявление подписали следующие молодежные организации:

Бельгия - Молодые социалисты

Бельгия - Движение молодых социалистов

Турция - Молодежная организация Демократической партии народов

Италия - Молодые демократы

Польша - Союз молодых социал-демократов

Хорватия - Хорватская социал-демократическая молодежь

Канада - Новая демократическая молодежь Канады

Армения - Молодежная организация АРФД - Союз молодежи АРФД

Греция - Пангреческое социалистическое движение - ПАСОК

Индия - Партия молодых избирателей

Республика Северная Македония - Социал-демократическая молодежь Македонии

Новая Зеландия - Молодая лейбористская партия Новой Зеландии

Чехия - Молодые социал-демократы

Португалия - Молодые социалисты

Сербия - Молодежь партии свободы и справедливости

Словения - Молодежный форум социал-демократов

Франция - Движение молодых социалистов».

Через два года после окончания Первой мировой войны между правительством Турции и государствами-победителями, включая Армению, 10 августа 1920 года в парижском пригороде Севр был подписан мирный договор, согласно которому территория Республики Армения должна была составлять 160 тыс квадратных километров.