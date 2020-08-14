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Азиатские индексы - 14-08-20

Азиатские индексы - 14-08-20

ТОКИО, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.17% и составил 23289.36 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.05% и составил 1623.38 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.19% и составил 3360.10 пункта, а HANG SENG снизился на 0.19% и составил 25183.01 пункта.


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