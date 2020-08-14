В Нагорном Карабахе армяне стоят перед угрозой выживания: Пашинян коснулся вопроса исключения силы

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключает военное решение нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает "Арменпресс", Пашинян сказал об этом в передаче BBC HARDtalk, напомнив о предложенном им решении по урегулированию конфликта.

«Мы не можем достичь мира односторонними усилиями Армении. Мы можем достичь настоящего мира, если Азербайджан таким же образом отреагирует на действия Армении. Став премьер-министром Армении, я предложил новую формулу мира, то есть любое решение карабахского конфликта должно быть приемлемым для народа Армении, народа Нагорного Карабаха, народа Азербайджана. Я первый лидер Армении, заявивший, что любое решение карабахского конфликта должно быть приемлемым для народа Азербайджана. К сожалению, президент Азербайджана не ответил на мое предложение», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении, комментируя сделанное в Арцахе заявление о том, что Арцах - это Армения и точка, отметил, что Нагорный Карабах был населен коренными армянами на протяжении тысяч лет.

«Название Арцах имеет тысячелетнюю историю. В документе Совета Безопасности ООН не упоминается ни Республика Армения, ни Вооруженные силы Республики Армения. Там упоминаются силы самообороны армян Нагорного Карабаха. До начала конфликта 80-90% населения Нагорного Карабаха составляли армяне. И, пытаясь очистить регион от армян, Азербайджан затеял конфликт. Мы находимся в одной зоне общей безопасности с Нагорным Карабахом», - сказал Пашинян.

В ответ на замечание ведущего о националистическом отношении Армении Пашинян сказал, что не согласен с этим мнением, поскольку армяне в Нагорном Карабахе сталкиваются с угрозой выживания.

«Азербайджан проводит политику изоляции и блокады Нагорного Карабаха, и, кстати, в отношении Армении. Мы призываем Азербайджан отказаться от любой возможности применения силы в нагорно-карабахском конфликте. Мы должны согласовать очень простую формулу: военного решения карабахского конфликта нет. Война вызывает череду трагедий. Вот почему мы говорим: давайте откажемся от перспективы применения силы в урегулировании конфликта. Мир предполагает компромисс. Армения всегда была готова к компромиссу», - сказал он.

Пашинян также напомнил об армянах, ставших жертвами зверств в азербайджанских городах Сумгаит и Баку, отметив, что эти трагедии играют ключевую роль в нагорно-карабахском конфликте.

«У Европейского суда есть каталог зверств, совершенных азербайджанцами против армян. Здесь следует отметить события в Сумгаите, которые произошли в конце 1980-х годов, когда тогдашнее правительство Азербайджана инициировало массовые убийства армян в Сумгаите, в столице Азербайджана Баку. И это ключевой момент в этом вопросе. И нам нужно выяснить, кто на самом деле был инициатором и исполнителем злодеяний. Армяне Нагорного Карабаха стали жертвами зверств. Мы можем доказать это где угодно и когда угодно», - сказал Пашинян.