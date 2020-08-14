Теперь армянская оппозиция может действовать гораздо свободнее, чем до революции: Пашинян

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян рад, что теперь армянская оппозиция может действовать гораздо более свободно, чем до революции.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил в передаче BBC HARDtalk.

«Армения - демократическая страна, оппозиция может свободно выражать свои взгляды. И я очень рад, что теперь армянская оппозиция может действовать гораздо более свободно, чем до революции», - сказал Пашинян.

Он напомнил, что известная международная организация Freedom House впервые за всю историю своих отчетов заявила, что Армения достигла наибольшего двухлетнего прогресса в сферах демократии, верховенства закона и защиты прав человека.

В 2020 году, в своем докладе за май 2007 года об улучшении демократии в постсоветских странах Freedom House высоко оценил достижения Армении в этой области за последние два года. В связи с публикацией своего отчета «Страны с переходной экономикой 2020» известная американская правозащитная организация подчеркнула, что Армения зафиксировала самый высокий двухгодичный показатель улучшения демократии в истории отчета.