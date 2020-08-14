В Арцахе новых случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 14 августа в Республике Арцах не подтверждено ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха со ссылкой на данные Минздрава страны.

У одного пациента был диагностирован COVID-19. На сегодняшний день у 251 человека диагностирован новый коронавирус, 236 из которых выздоровели. 14 граждан фактически проходят лечение, в общей сложности 35 человек остаются изолированными.

Врачи оценивают состояние здоровья двух пациентов как тяжелое, а четырех - как среднее.

Для испытаний отобрано 137 образцов. На сегодняшний день протестировано 7712 образцов.

Смертей от коронавируса в стране не зарегистрировано. В одном случае смерти у гражданина диагностировали коронавирусную болезнь, но умер он по другой причине.

Срок действия чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах, продленного с 12 апреля 2020 года до 12 августа, продлен на 32 дня, с 22:00 12 августа 2020 года до 22:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян