Цены на цветные металлы - 13-08-20

ЛОНДОН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1789.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6380.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1954.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 14218.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 17655.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2394.50 долларов США, цена на молибден выросла на 1.99% и составила 16931.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.