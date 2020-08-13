Армянская армия доказала свое профессионально-тактическое преимущество перед азербайджанской:эксперт

Военный эксперт, бывший пресс-секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян в интервью румынскому изданию Defense Romania коснулся военной эскалации на армяно-азербайджанской границе в июле текущего года.

Как сообщает Арменпресс, Ованнисян отметил, что Армения успешно отразила нападение Азербайджана, и рассказал подробности боевых действий.

«Кроме того, что во время операции были использованы системы БПЛА, азербайджанская сторона использовала также израильскую военную технику, азербайджанцы также использовали в своих атаках силы спецназа «Яшма», - сказал Ованнисян, добавив, что несколько азербайджанских военнослужащих были взяты в плен, что, по словам Ованнисяна, не только отбило атаку, но и продемонстрировало военное превосходство над Азербайджаном.

«Вооруженные силы Азербайджана сначала произвели семь выстрелов из гранат калибра 82 мм, затем три выстрела из гранат калибра 120 мм в направлении села Чинар в Армении, в результате чего были повреждены жилые дома. Министерство обороны нейтрализовало все попытки посягательства против территории Армении. Вооруженные силы Армении, следуя своим принципам, не вели огонь в направлении азербайджанских населенных пунктов. Удары были нанесены только по инженерным инфраструктурам и техническим средствам вооруженных сил Азербайджана», - сказал Ованнисян.

Он рассказал, что около 100 военнослужащих специальных подразделений вооруженных сил Азербайджана ночью пытались совершить атаку в направлении армянской позиции «Бесстрашный», но в результате героических действий армянских ВС были отброшены назад, неся значительные потери. Они также потеряли военное оборудование, бронетехнику и т.д. Нападение было совершено азербайджанским спецподразделением «Яшма».

На вопрос, каково значение этих краткосрочных боевых действий с точки зрения боевых искусств, эксперт отметил, что кратковременные военные операции во время июльской эскалации, имевшие тактическое значение с точки зрения классической военной науки, уже превратились из тактических в оперативные с точки зрения задействованных сил, средств и оружия, и их военно-политическое значение проявляется также на стратегическом уровне. Фактически, эти военные действия еще раз доказали, что классические определения и разделы военной науки условны, они не очень отвечают современным требованиям.

Ованнисян отметил, что применяемые во время этих боевых действий средства, способы и средства их применения еще раз доказали, что дальний бой, бесконтактный бой, ночной бой, как минимум, увеличивают свой удельный вес, первостепенное значение приобретают высокотехнологичные средства, и армянская армия доказала свое явное профессионально-тактическое преимущество перед азербайджанской армией в этом плане.