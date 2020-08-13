В Арцахе не подтверждено ни одного нового случая заражения коронавирусом

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 13 августа в Республике Арцах не подтверждено ни одного нового случая коронавируса.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает информационный штаб Арцаха со ссылкой на данные Минздрава страны.

У 4 пациентов был диагностирован COVID-19, и они выздоровели. На сегодняшний день у 251 человека диагностирован новый коронавирус, 235 из которых выздоровели. Фактически проходят лечение 15 граждан, в целом, 39 человек изолированы.

Врачи оценивают состояние здоровья 2 пациентов как тяжелое, 4-х - как умеренное.

Для тестирования было отобрано 157 проб. На сегодняшний день обследовано 7 575 экземпляров проб.

В Арцахе не зарегистрировано смертей от коронавируса. В одном случае смерти у гражданина диагностировали коронавирусную болезнь, но умер он по другой причине.

Срок действия чрезвычайного положения, введенного в Республике Арцах, продленного с 12 апреля 2020 года до 12 августа, продлен на 32 дня, с 22:00 12 августа 2020 года до 22:00 11 сентября 2020 года включительно.

Норайр Шогикян