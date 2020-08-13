Цены на цветные металлы - 12-08-20

ЛОНДОН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 12 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.33% и составила 1789.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.30% и составила 6380.50 долларов США, цена на свинец выросла на 2.84% и составила 1954.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.16% и составила 14218.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.39% и составила 17655.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.61% и составила 2394.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16601.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.