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ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Четвертьфинал Лиги чемпионов стартовал в столице Португалии Лиссабоне.

Как сообщает «Арменпресс», в первом матче четвертьфинала чемпион Франции ПСЖ встретился с итальянской «Аталантой». Сначала на 23-й минуте игры итальянский клуб открыл счет, но многократный чемпион Франции смог прервать ход матча в конце игры. На 90-й минуте Марчинос сравнял счет, а на 90+3 Шупо-Мотинг забил победный гол ПСЖ.

Чемпион Франции ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

 

Подготовила Варвара Айрапетян


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