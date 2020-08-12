Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 20 млн

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 20 млн. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в среду на ее сайте.

По состоянию на 11:42 мск 12 августа в мире "было 20 120 919 подтвержденных случаев [вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19], включая 736 766 случаев смерти, согласно поступившим в ВОЗ сообщениям".

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.