Комендатура собирается пересмотреть требование носить маску в ряде мест

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В правовой режим объявленного в Республике Армения чрезвычайного положения внесены изменения в ряде мест, требующих ношения маски. Как сообщает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании парламента заявил вице-премьер РА, комендант правового режима ЧП Тигран Авинян.

«Обязательное требование ношения маски в личных автомобилях будет снято, но будет соблюдаться правило ношения маски в общественном транспорте и такси. Будет пересмотрено правило ношения маски в некоторых общественных местах под открытым небом, на лоне природы, в лесу», - сказал Авинян.

Комендант отметил, что количество людей, разрешенных за каждым столом в секторе общественного питания, также будет пересмотрено.

На специальном заседании, созванном 12 августа, парламент обсуждает вопрос о продлении чрезвычайного положения в Армении еще на месяц.

На внеочередном заседании 12 августа правительство решило продлить объявленное в Армении чрезвычайное положение от 16 марта 2020 года до 12 августа, с 17:00 12 августа 2020 года на 30 дней до 17:00 11 сентября 2020 года.

Решение связано с коронавирусом.

На этот раз чрезвычайное положение продлено с рядом смягчений. Во-первых, снимается запрет на въезд лиц без гражданства в Республику Армения. При этом предусматривается, что при въезде в Республику Армения, если человек не госпитализирован, последний находится в самоизоляции в течение 14 дней, но можно провести соответствующий тест в течение 14 дней; при отрицательном результате режим самоизоляции изменяется.

Снят запрет на митинги и забастовки на всей территории Республики Армения, который заменяется разрешением, но с соблюдением определенных правил. В частности, необходимо носить маску в соответствии с требованиями коменданта, поддерживать социальную дистанцию между людьми не менее 1,5 метра. Снимаются ограничения на организацию, проведение или участие в семейных мероприятиях развлекательные мероприятия, позволяя организовывать, проводить и участвовать как в открытых, так и в закрытых помещениях, но не более 40 участников, с соблюдением правил безопасности, установленных комендантом.

Устранена возможность применения ограничений на перемещение товаров через таможенную границу.

По состоянию на 12 августа в Армении подтверждено 40 794 случая заболевания коронавирусом, из которых 33 492 вылечены. 6262 пациента в настоящее время проходят лечение от коронавируса. От коронавирусной болезни зарегистрировано 806 смертей. При подтверждении коронавирусной инфекции у пациентов было зарегистрировано 234 случая смерти, но смерть наступила от другого заболевания.