Осенью у нас есть шанс выйти из состояния эпидемии: премьер-министр

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В случае надлежащего ношения масок можно констатировать, что мы решили проблему с коронавиусом. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на внеочередном заседании правительства.

«У нас сегодня есть шанс осенью вообще быть совершенно в другом состоянии - в состоянии преодоления, независимо от того, что произойдет в мире. Это если мы научимся жить с коронавирусом. Это означает одно - исключительную дисциплину ношения маски. Если мы обеспечим надлежащий уровень ношения маски, можно сказать, что мы практически решили проблему с коронавирусом. «В противном случае мы вернемся к состоянию июля», - сказал премьер, добавив, что в случае возврата к ситуации в июле система здравоохранения готова.

Он отметил, что в последние месяцы система пополнилась новыми возможностями, которые вне зависимости от коронавируса помогут лучше подготовиться к различным проблемам со здоровьем.

Никол Пашинян отметил, что в разных странах мира возвращаются к обязательному требованию ношения маски, так как после некоторого ослабления риск развития эпидемии вновь увеличился.

По состоянию на 12 августа в Армении подтверждено 40 794 случая заболевания коронавирусом, из которых 33 492 вылечены. 6262 пациента в настоящее время проходят лечение. От коронавирусной болезни зарегистрировано 806 случаев смертей.