Абоненты Ucom перечислят 105 млн драмов в Фонд страхования военнослужащих

Компания Ucom перечислит 105 миллионов драмов в Фонд страхования военнослужащих от имени своих абонентов, учитывая направленность и актуальность деятельности данного Фонда. Решение было принято на основе результатов бесплатного SMS-голосования и опроса посредством звонков, организованных среди абонентов фиксированной связи Ucom.

Анонимное SMS-голосование было организовано при содействии компании «Никита Мобайл», путем сбора мнения абонентов по распоряжению общей суммой, отправляемого на короткий номер 1004. 74,85% из многотысячного числа абонентов проголосовали за перечисление 105 миллионов драмов в Фонд страхования военнослужащих, а 25.15% проголосовали за распределение суммы между абонентами.

«Несмотря на этот сложный для компании период: единовременный уход большого количества сотрудников, технические и финансовые вызовы, компания прилагает постоянные усилия для решения задач по всем направлениям. Мы не хотели бы, чтобы последствия внутренних процессов и стабилизационных работ стали видимыми для абонентов, за что приносим свои извинения. Мы действительно благодарны своим абонентам за проявленные терпение и лояльность, а решение о выделении денежных средств – наш способ выразить свою признательность. Подавляющее большинство абонентов предпочло перечислить 105 млн драмов в Фонд страхования военнослужащих, тем самым способствуя решению одной из актуальных задач в стране», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Сергеевич Хачатрян.