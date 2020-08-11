Трамп считает, что Россия и Китай будут не в восторге, если он победит на выборах

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Китай желают его поражения на предстоящих в ноябре выборах.

"Китай очень сильно хочет, чтобы мы проиграли. И знаете, кто еще не рад нашей победе? Россия", - заявил американский лидер в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, Москва недовольна тем, что благодаря ему НАТО удалось увеличить взносы в бюджет организации. Кроме того, США, по мнению американского президента, стали сильнее в военном отношении, а также выбились в лидеры в сфере энергетики,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я вскрыл ужасное соглашение между Германией и Россией по трубопроводу. Никто даже не знал о существовании трубопровода "Северный поток - 2". Никто об этом не знал, никто об этом не говорил", - убежден Трамп. "Так что Россия не будет довольна, и я могу сказать, что Китай не будет доволен", - добавил лидер Белого дома.

Трамп также заявил, что США в течение месяца достигнут соглашения с Ираном в случае его переизбрания.

"Если мы выиграем 3 ноября, мы заключим с Ираном сделку через месяц. <...> Китай хочет, чтобы мы проиграли. Кто еще хочет нашего проигрыша? Россия", - утверждал Трамп.