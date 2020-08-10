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Twitter заявил о помехах работе сервиса в Белоруссии

Twitter заявил о помехах работе сервиса в Белоруссии

Компания Twitter заявила в понедельник о помехах работе сервиса в Белоруссии в ответ на протесты оппозиции.

"Мы наблюдаем блокирование и помехи Twitter в Белоруссии в ответ на протесты против результатов выборов", - говорится в официальном канале соцсети.

 Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в компании отметили, что такие меры являются "фундаментальным нарушением основных прав человек и принципов открытого интернета".

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,23% голосов избирателей. Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысячи человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.


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