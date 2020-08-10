Совет нацбезопасности Греции проведет экстренное заседание на фоне эскалации с Турцией

Заседание Правительственного совета национальной безопасности Греции состоится в понедельник в резиденции премьер-министра Кириакоса Мицотакиса Дворце Максима в условиях напряженной обстановки на востоке Средиземноморья. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства республики, не уточняя повестки.

Ранее в понедельник Турция распространила уведомление для капитанов средиземноморских судов, переданное по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX. Как сообщает телеканал NTV, это связано с тем, что из Антальи отправилось турецкое исследовательское судно Oruc Reis для начала геолого-разведочных работ в Средиземном море. По данным греческого новостного портала Newsbomb.gr, Oruc Reis и сопровождающие его военные корабли сейчас находятся к югу от греческого острова Карпатос,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил в воскресенье греческий портал Armyvoice.gr, специализирующийся на оборонной тематике, вооруженные силы Греции приведены в боевую готовность из-за развертывания военных кораблей Турции в Эгейском море в связи с намеченными на 10-11 августа военными учениями со стрельбами в морской зоне между греческими островами Родос и Кастелоризо.

По данным портала, из-за выхода турецких кораблей в море в ВС Греции объявлена тревога, военные призваны в свои части. Сообщается, что в боеготовность приведены авиация, а также корабли и подводные лодки ВМС Греции, которые находятся на ключевых позициях в Эгейском море.

При этом, как отмечает портал, турецкие военные также активно мобилизуются - десятки кораблей турецкого флота развернуты между Родосом и Кастелоризо в международных и территориальных водах.