Единый офис общественных услуг оказал услугу 1500 гражданам

Единый офис общественных услуг, где предоставляются 97 государственных услуг в девяти сферах, с момента запуска оказал услугу 1500 гражданам. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции РА Рустам Бадасян.

"22 июля мы официально запустили единый офис общественных услуг, где предоставляются 97 государственных услуг в девяти сферах. За этот короткий срок офис обслужил 1500 граждан.

Еще раз напомню, что в Едином офисе предоставляются услуги:

ЗАГСа,

Государственного регистра юридических лиц,

Комитета государственных доходов,

Национального архива,

Службы социального обеспечения,

Миграционной службы,

Комитета кадастра,

Похоронного бюро,

а также нотариальные услуги.

Для наших граждан мы создали все комфортные условия одного центра, чтобы не посещая различные государственные органы, получить услуги, связанные с несколькими государственными органами.

Территория имеет зал ожидания, автостоянку и оснащена банковскими терминалами, устройствами очередности (действует также возможность электронного дежурства с помощью мобильного приложения ararlyone):

В едином офисе общественных услуг вы можете подать заявления по адресу ул. Вазгена Саргсяна 3, каждый рабочий день-09.00-14։С 00-го и 15-го апреля.00-18։В период с 00: 00. В зависимости от активности обращающихся в офис граждан, в случае необходимости обслуживание будет осуществляться и в выходные дни", - написал министр.