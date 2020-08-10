Единый офис общественных услуг оказал услугу 1500 гражданам
Единый офис общественных услуг, где предоставляются 97 государственных услуг в девяти сферах, с момента запуска оказал услугу 1500 гражданам. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции РА Рустам Бадасян.
"22 июля мы официально запустили единый офис общественных услуг, где предоставляются 97 государственных услуг в девяти сферах. За этот короткий срок офис обслужил 1500 граждан.
Еще раз напомню, что в Едином офисе предоставляются услуги:
ЗАГСа,
Государственного регистра юридических лиц,
Комитета государственных доходов,
Национального архива,
Службы социального обеспечения,
Миграционной службы,
Комитета кадастра,
Похоронного бюро,
а также нотариальные услуги.
Для наших граждан мы создали все комфортные условия одного центра, чтобы не посещая различные государственные органы, получить услуги, связанные с несколькими государственными органами.
Территория имеет зал ожидания, автостоянку и оснащена банковскими терминалами, устройствами очередности (действует также возможность электронного дежурства с помощью мобильного приложения ararlyone):
В едином офисе общественных услуг вы можете подать заявления по адресу ул. Вазгена Саргсяна 3, каждый рабочий день-09.00-14։С 00-го и 15-го апреля.00-18։В период с 00: 00. В зависимости от активности обращающихся в офис граждан, в случае необходимости обслуживание будет осуществляться и в выходные дни", - написал министр.
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