Армянская делегация в Ливане встретилась с Патриархом католического Патриаршества Дома Киликийского



Прибывшие в Ливан члены армянской делегации 9 августа встретились с Католикосом-Патриархом католического Патриаршества Дома Киликийского Григором Петросом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на встрече присутствовал также Посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян.

Приветствовав участников встречи, Патриарх прежде всего представил ситуацию ливанских армян и человеческие и материальные потери, понесенные общиной.

Главный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян, поблагодарив за прием, отметил, что Армения оказывает помощь правительству Ливана, братскому ливанскому народу, а также армянской общине.

В своей речи высокочтимый Владыка подчеркнул, что у всего армянства есть два сердца - Армения и диаспора, и выразил радость, что, наконец, у армянского народа есть свободная и независимая Родина: «Наши братья с нами, и это был очень красивый жест».

В конце встречи главный комиссар Заре Синанян отметил, что планируется еще два самолета гуманитарной помощи, которые доставят продовольствие и медикаменты армянской общине.