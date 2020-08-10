Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 80,23%. Тихановская набирает 9,9%

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил на выборах 80,23% голосов избирателей. Такие предварительные данные обнародовала в понедельник глава ЦИК страны Лидия Ермошина.

"Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, Светлана Тихановская - 9,90%", - сказала она. Анна Канопацкая заручилась поддержкой 1,68% избирателей, Сергей Черечень набрал 1,13% голосов, у Андрея Дмитриева - 1,04%. Против всех высказались 6,02% проголосовавших,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам главы ЦИК, явка на выборах составила 84,23%.

Центризбирком Белоруссии считает, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут значительно отличаться от предварительных, заявила Ермошина. "Не думаю, что результаты существенным образом изменятся", - сказала она.

Ранее Ермошина сообщила, что ЦИК планирует объявить официальные окончательные результаты выборов 14 августа.