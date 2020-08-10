Какие дополнительные меры могут предпринять предприниматели для предотвращения коронавируса?

Во время недавней встречи делегации Союза производителей и предпринимателей Армении с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, среди других поднятых вопросов, были также упомянуты вопросы о дополнительных мерах, которые предприниматели могут предпринять для предотвращения заражения коронавирусом на рабочих местах, в дополнение к мерам, установленным коммендатурой или уже применяемым шагам. Как сообщили «Арменпресс» в Союзе промышленников и предпринимателей Армении, министерство здравоохранения РА, выслушав заинтересованный вопроспредпринимателей, предоставило СППА информацию, в которой предложило воздержаться от организации массовых мероприятий и участия.

По статистике, одна из самых частых причин распространения коронавирусной инфекции - участие в массовых собраниях. Заражению также способствуют перерывы в работе, во время которых сотрудники имеют более прямой контакт. Специалисты Минздрава призвали в компаниях воздержаться от рукопожатий и объятий со своими партнерами.

Очень важно вести журналы учета на рабочем месте, где будут фиксироваться не только данные посещаемости сотрудников и термометры, но и их контакты вне рабочего места, детали участия в массовых мероприятиях.

Минздрав еще раз подчеркнул обязательное соблюдение условий ношения масок на рабочих местах, термометрию, обеспечение социальной дистанции, регулярную дезинфекцию.