Явка избирателей на президентских выборах в Беларуси на 14.00 составила 65,19%

Явка избирателей на президентских выборах в Беларуси на 14.00 по местному времени составила 65,19%. Как передает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов.

В Брестской области проголосовали 63,5% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 67,35%, Гомельской - 75,83%, Гродненской - 65,75%.

В Минской области проголосовали 64,21% избирателей, Могилевской - 72,57%. Город Минск перешел пятидесятипроцентный рубеж - 52,3%. "Таким образом, всего по Беларуси проголосовали 65,19% избирателей", - проинформировал Вадим Ипатов.

Белорусы также голосуют на избирательном участке в Посольстве Беларуси в Армении. За пределами Беларуси образовано 44 участка для голосования.

Кандидатами в президенты зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. ЦИК сформированы 153 территориальные избирательные комиссии и 5723 участковые комиссии. Образовано 5767 участков для голосования, в том числе 231 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 13 - в воинских частях.

Фото - Голосование на избирательном участке в Посольстве Беларуси в Армении